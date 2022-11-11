ООН призвала устранить препятствия для экспорта удобрений РФ ООН по итогам встречи в Женеве призвала устранить препятствия для экспорта удобрений РФ

Фото: imago stock&people/Global Look Press

ООН по итогам переговоров с представителями РФ в Женеве призвала ускорить устранение препятствий для экспорта российских удобрений в наиболее нуждающиеся страны. Об этом говорится в заявлении офиса генерального секретаря организации. Переговоры прошли в пятницу, 11 ноября.

Мир не может позволить, чтобы глобальные проблемы с доступностью удобрений переросли в глобальную нехватку продовольствия, поэтому ООН призывает всех участников ускорить устранение любых остающихся препятствий для экспорта и транспортировки удобрений в страны, наиболее нуждающиеся в них, — говорится в сообщении.

Российскую делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах приняли участие генеральный секретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.

Ранее первый зампред постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что ООН пообещала России в ближайшее время снять ограничения на вывоз продовольствия и удобрений в соответствии с зерновой сделкой. У организации есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности по возобновлению поставок украинского зерна в рамках зерновой сделки соблюдены, однако ограничения по поставкам российских удобрений не сняты. Результата по разблокировке экспорта зерна из РФ по-прежнему нет.