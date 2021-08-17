ООН призвала страны не высылать афганских беженцев на родину

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны не высылать граждан Афганистана на родину. Речь идёт в том числе о тех людях, которым власти отказали в предоставлении убежища. Об этом на брифинге заявила официальный представитель организации Шабия Манту.

С учётом быстрого ухудшения обстановки в сфере безопасности и прав человека на значительной территории страны и ввиду нынешней чрезвычайной гуманитарной ситуации УВКБ призывает государства прекратить принудительное возвращение афганцев, в отношении которых ранее было установлено, что они не нуждаются в международной защите, — сказала представитель организации.

В ООН надеются, что государства не станут закрывать доступ мирных афганцев на свою территорию, поскольку на властях стран лежит юридическая и моральная ответственность предоставлять им убежище. В УВКБ обеспокоены риском нарушения прав человека в Афганистане, в том числе женщин и девочек. С начала года более 550 тысяч человек стали внутренне перемещёнными лицами вследствие конфликта и отсутствия безопасности.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул. Город был сдан без боя. Контроль за афганской столицей был установлен в течение нескольких часов. Лидер Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны.

Талибы заявили, что не собираются монополизировать власть в Афганистане. Официальный представитель катарского политического офиса организации Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что именно по этой причине они стремятся сформировать в Афганистане инклюзивное исламское правительство.