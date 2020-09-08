ООН призвала РФ тщательно расследовать «попытку убийства» Навального

https://static.news.ru/photo/922f9750-f1c8-11ea-a5ef-fa163e074e61_660.jpg Мишель Бачелет Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает к независимому и тщательному расследованию произошедшего с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Женщина считает инцидент «попыткой убийства» политика. Она также приветствовала сообщение из ФРГ о том, что пациент вышел из комы.

Навальный был тем, в отношении кого явно требовалась государственная защита <...> Российские власти призваны в полной мере расследовать, кто несёт ответственность за это преступление — очень серьёзное преступление, — цитирует заявление Бачелет агентство ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню вокруг ситуации с отравлением Алексея Навального. Она также добавила, что российская сторона ждёт германского посла с результатами лабораторных исследований и остальными «некими свидетельствами», которыми обладает МИД ФРГ.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

В Кремле назвали абсурдом попытки связать РФ и её власти с «отравлением» Навального. Глава МВД России Владимир Колокольцев, в свою очередь, опроверг наличие криминала в ситуации с оппозиционером.

Как писал NEWS.ru, 7 сентября немецкие медики вывели Навального из комы. Согласно данным врачей, состояние здоровья оппозиционера значительно улучшилось. Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления по-прежнему рано, отмечают специалисты.