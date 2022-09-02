ООН призвала обеспечить безопасность на Запорожской АЭС ООН призвала обеспечивать безопасность Запорожской АЭС и в ее окрестностях

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Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны обеспечивать безопасность на Запорожской АЭС и в ее окретсностях. Об этом в ходе брифинга заявила сотрудница пресс-службы организации. Ее слова приводит РИА Новости.

Мы должны делать все, чтобы поддерживать безопасность на АЭС и вокруг нее, и надеемся, что стороны будут поступать так, — сказала Канэко.

Ранее в Генштабе украинских войск сообщили, что нанесли удары в районах Херсона и Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Там отметили, что были уничтожены три артиллерийские системы противника.

В свою очередь в администрации Энергодара поведали, что бойцы вооруженных сил России сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом недалеко от Запорожской атомной электростанции.

Как рассказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно, отметил он. Гросси добавил, что обеспокоенность за безопасность АЭС сохранится минимум до тех пор, пока ситуация не стабилизируется