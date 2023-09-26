ООН призвала избегать спекуляций вокруг терактов на «Северных потоках»

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

ООН не может подтвердить какие-либо версии терактов на российских газопроводах «Северные потоки», заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, передает ТАСС. Организация просит заинтересованные стороны воздержаться и избегать спекуляций, отметил он.

Я хотел бы обратить внимание на слова заместителя генсекретаря Розмари Дикарло в феврале этого года о том, что мы не можем подтвердить или проверить различные версии, связанные с инцидентом. Мы призываем все заинтересованные стороны воздерживаться и избегать спекуляций, — сказал Дюжаррик.

Ранее посольство России в Стокгольме выразило недовольство в связи с отсутствием ответов от шведской стороны на вопрос о тех, кто стоял за диверсиями на газопроводах «Северный поток». За год местные власти не смогли предоставить необходимую информацию, что свидетельствует об их профессиональной некомпетентности.

В марте Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимого количества голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали за, в то время как остальные страны воздержались.