ООН призвала готовиться к следующей пандемии

Генсек ООН Гутерриш призвал мир готовиться к следующей пандемии
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:47, 18 января 2022
Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Человечество должно готовиться к следующей пандемии, с таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, страны должны инвестировать в мониторинг и раннее выявление инфекционных очагов. Об этом сообщает РИА Новости.
Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения, — заявил Гутерриш.
В своём обращении он призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях. Он также отметил, что цели ВОЗ по глобальной вакцинации населения Земли до 40% к концу 2021 года ещё не достигнуты.
Ранее академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесённой болезни не означают отсутствия у человека иммунитета против COVID-19. Он добавил, что люди после COVID-19 могут иметь неопределяемый или низкий уровень иммуноглобулинов.
Oднако иммунитет «демонстрирует» себя: если в организм повторно проникает возбудитель, клетки памяти находят его и активизируют защиту. По его словам, у таких пациентов антитела появились в более высоком титре, чем сразу после болезни.