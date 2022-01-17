ООН призвала готовиться к следующей пандемии

Человечество должно готовиться к следующей пандемии, с таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, страны должны инвестировать в мониторинг и раннее выявление инфекционных очагов. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения, — заявил Гутерриш.

В своём обращении он призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях. Он также отметил, что цели ВОЗ по глобальной вакцинации населения Земли до 40% к концу 2021 года ещё не достигнуты.

Ранее академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесённой болезни не означают отсутствия у человека иммунитета против COVID-19. Он добавил, что люди после COVID-19 могут иметь неопределяемый или низкий уровень иммуноглобулинов.

Oднако иммунитет «демонстрирует» себя: если в организм повторно проникает возбудитель, клетки памяти находят его и активизируют защиту. По его словам, у таких пациентов антитела появились в более высоком титре, чем сразу после болезни.