https://static.news.ru/photo/04ac6048-6df2-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Ihse/Tt/Global Look press

Лидеры стран, входящих в G20, должны отменить санкции, которые мешают доставлять в пострадавшие от коронавируса государства гуманитарную помощь. Об этом в письме к участникам «двадцатки» написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Это время солидарности, а не изоляции. Призываю отказаться от санкций, наложенных на страны, чтобы обеспечить доступ к еде, предметам первой необходимости и медпомощи для борьбы с COVID-19, — цитирует РИА Новости генсека организации.

Ранее NEWS.ru писал, что Кремль получил приглашение на экстренный саммит G20, который будет посвящён ситуации с коронавирусной инфекцией. Мероприятие запланировано на 26 марта. Оно пройдёт в формате видеоконференции.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.