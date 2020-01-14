https://static.news.ru/photo/199e7dd8-36fc-11ea-990e-fa163e074e61_660.jpg Стефан Дюжаррик Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ООН призвала сделать всё возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

С такой просьбой он обратился к странам — участницам сделки, комментируя создание Германией, Великобританией и Францией механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД).

Мы вновь обращаемся ко всем сторонам с призывом предпринять необходимые действия для сохранения соглашения, — заявил Дюжаррик.

Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества Исламской Республики с Международным агентством по атомной энергии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что решение европейских партнёров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) вызывает глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, заявили представители МИД РФ. В ведомстве добавили, что формализация процесса со стороны «евротройки» — Германии, Великобритании и Франции — приведёт к эскалации вокруг СВПД.