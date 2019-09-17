https://static.news.ru/photo/8b5945ac-d932-11e9-9107-fa163e074e61_660.jpg Матильда Богнер Фото: un.org.ua

ООН призвала Украину принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов, заявила на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивного и на основе консультаций закона о правах национальных меньшинств и коренных народов, — сказала Богнер.

Она пояснила это тем, что на Украине 16 июня в силу вступил закон об усилении роли украинского языка как государственного. По её словам, закон нужен для обеспечения баланса между защитой прав меньшинств и свободой выражения взглядов.

Как ранее писал News.ru, верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств Ламберто Заньер назвал языковую политику на Украине нарушением прав граждан с элементами дискриминации.