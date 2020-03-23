https://static.news.ru/photo/6bc01158-6d2a-11ea-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Организация Объединённых Наций (ООН) попросит у своих доноров $2 миллиарда, чтобы оплатить борьбу с мировой пандемией коронавируса COVID-19. Средства получат пострадавшие государства.

В среду мы выпустим гуманитарный план, в него будет включён призыв к выделению $2 миллиардов, чтобы наш гуманитарный ответ был как можно более эффективным, — цитирует ТАСС генсека организации Антониу Гутерриша.

Как писал NEWS.ru, начавшаяся в конце 2019 года в китайском городе Ухань эпидемия к марту стала мировой пандемией. Вспышки коронавируса COVID-19 в большинстве стран привели к закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалу на фондовых рынках и спровоцировали падение цен на углеводороды.

К 23 марта заразились более 343 тысяч человек. В России коронавирус диагностировали у 438 человек.