ООН примет участие в саммите БРИКС

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/РИА Новости

ООН будет представлена на саммите БРИКС, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС. Он добавил, что уровень участия объявят на следующей неделе.

Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели, — сказал Хак.

Ранее в администрации главы ЮАР Сирила Рамафосы cообщили, что президент России Владимир Путин не пoедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ для участия в мероприятии заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвeрдил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Шерпа южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал уточнил, что выступление Путина заплaнировано на 23 августа.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России. На этом фоне в ряде стран заявили, что выполнят это решение в случае визита Путина. Главный прокурор МУС Карим Хан призвал власти ЮАР поступить «правильно» и учитывать международное право, если российский лидер посетит саммит БРИКС.