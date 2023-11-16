ООН предупредила о голоде в Газе из-за дефицита продовольствия

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С начала палестино-израильского конфликта в сектор Газа поступает лишь 10% необходимого продовольствия, заявила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн. По ее словам, сейчас анклав сталкивается с дефицитом продовольствия и повсеместным голодом.

В секторе Газа практически нет запасов продовольствия и воды, и лишь малая часть того, что необходимо, поступает через границы. С быстрым приближением зимы, небезопасными и переполненными убежищами, а также нехваткой чистой воды гражданские лица сталкиваются с непосредственной угрозой голодной смерти, — отметила Маккейн.

В ВПП отмечают, что невозможно удовлетворить текущие потребности голодающих, используя только один оперативный пункт пересечения границы. Маккейн призвала открыть еще один безопасный гуманитарный проход, чтобы доставить в Газу жизненно необходимые продукты.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией поправку к проекту резолюции Мальты относительно перемирия в секторе Газа. По словам постпреда РФ Василия Небензи, предложение Москвы включало добавление параграфа в оперативную часть резолюции, призывающего к немедленному гуманитарному перемирию, направленному на прекращение боевых действий.

До этого власти Израиля не пустили в страну и на палестинские территории верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Однако несмотря на это, Тюрк смог пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий.