ООН может начать переговоры о разморозке активов компаний России Sabah: ООН предложила начать переговоры о разморозке активов компаний России

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В новых предложениях ООН по возобновлению черноморской сделки содержатся инициативы о начале переговоров по разморозке активов производителей продовольствия из РФ, сообщила Sabah со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет об активах, заблокированных ранее Европой.

Пакет предложений содержит также предложение «начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов», по которым доставлялся аммиак. Кроме того, по информации газеты, организация выступает с инициативой снова подключить Россельхозбанк к системе SWIFT.