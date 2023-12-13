ООН потребовала у экс-замгенсека с Украины $63 млн NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины Ваншельбойма $63 млн компенсации

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

ООН потребовала у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма $63 млн, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции, сообщает газета New York Times со ссылкой на судебные документы. Там уточняется, что экс-замгенсек имеет украинское гражданство.

Он (Ваншельбойм. — NEWS.ru) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов. Если он не выплатит эти деньги <...> он не будет иметь права на пенсию ООН, — отметили авторы материала.

Бывший замгенсека попросил судебную систему ООН, которая занимается этим делом, отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание состоится в следующем году.

Речь идет о случае, когда экс-замгенсек и его начальница Грете Фаремо вложили около $60 млн в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком, которого они встретили на вечеринке. Инвестиции оказались неудачными: окупились только примерно 10% вложений, после чего Ваншельбойм был уволен.

Ранее Россия и Иран в совместной декларации заявили, что государства, причинившие односторонними санкциями убытки странам, физическим или юридическим лицам, обязаны нести ответственность за компенсацию и возмещение ущерба. В документе, опубликованном на сайте МИД РФ, уточнили, что никто из стран в ООН не обязан исполнять указания по введению санкций в одностороннем порядке. Также локальные суды не могут распространять свои решения на все страны объединения.