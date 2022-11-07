ООН пообещала России снять ограничения на вывоз продовольствия и удобрений

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

ООН пообещала России в ближайшее время снять ограничения на вывоз продовольствия и удобрений в соответствии с зерновой сделкой. У организации есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября, отметил в интервью «Известиям» первый зампред постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

ООН нам обещает, что вот-вот будет результат, — отметил дипломат. — При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН, — пояснил дипломат.

Он отметил, что дата 18 ноября установлена как «логичный дедлайн текущей сделки».

Россия приняла решение возобновить участие в зерновой сделке 2 ноября после того, как Украина при содействии ООН и Турции дала письменные гарантии, что не будет использовать в военных целях коридор безопасности в Черном море. Москва оставила за собой право выйти из сделки, если Киев нарушит свои гарантии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности по возобновлению поставок украинского зерна в рамках зерновой сделки соблюдены, однако ограничения по поставкам российских удобрений не сняты. Результата по разблокировке экспорта зерна из РФ по-прежнему нет.