В ООН подсчитали количество стихийных бедствий за пол века и ущерб от них

Число стихийных бедствий в мире увеличилось в пять раз за последние 50 лет из-за изменения климата. Эти данные приведены в новом отчёте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

Как отмечается, ВМО предрёк дальнейшее увеличение частоты и масштабов смертельных катаклизмов, однако вместе с тем снижение количества жертв благодаря точным прогнозам.

По данным организации, за указанный период из-за природных катастроф погибли более двух миллионов человек. Самой крупной из всех стала засуха в Эфиопии в 1983 году, унёсшая жизни 300 тыс. человек.

Такие стихийные бедствия оказали и пагубное влияние на экономическое состояние. Финансовый ущерб от катаклизмов вырос со $175,4 млрд в 1970-х годах до $1,38 триллиона в 2010-х. Таким образом, общий мировой ущерб за всё это время составил $3,64 триллиона.

Также сотрудники ВМО смогли установить, что число погибших ежегодно становится меньше. По их мнению, достигнуть такого результата удалось благодаря эффективному планированию.

Усовершенствование систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях привело к значительному снижению смертности, — рассказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В последнее время в различных частях света увеличилось число наводнений и лесных пожаров. В Организации Объединённых Наций (ООН) предрекли климатический апокалипсис. Там считают, что изменения, происходящие на Земле, более не могут описываться нейтральным понятием «глобальное потепление», лучше подходит определение «климатический хаос». Эти сведения основаны на анализе более 14 тысяч точечных исследований, которые по совокупности фактов рисуют апокалиптическую перспективу для человечества на ближайшие десятилетия.