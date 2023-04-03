ООН отреагировала на взрыв в петербургском кафе с Татарским Офис генсека ООН обеспокоился взрывом в петербургском кафе с Татарским

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Организация Объединенных Наций обеспокоена взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, заявил в ходе брифинга представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что ООН будет ждать новых деталей расследования дела.

Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер. По нашему пониманию, расследование продолжается. Мы будем ждать больше информации, — сказал Дюжаррик.

Накануне вечером в петербургском кафе на Университетской набережной прогремел взрыв. В тот момент в заведении проходил творческий вечер Татарского. Бомба находилась в статуэтке, которую военкору вручила девушка по имени Дарья Трепова. При задержании она заявила, что ее подставили, а в ходе допроса призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, но при этом отказалась назвать человека, которые передал ей бомбу.

По факту произошедшего первоначально было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Позднее она была переквалифицирована на более тяжкую — теракт (ч. 3 ст. 205 УК РФ). В МВД полагают, что операция по устранению Татарского была тщательно и заранее спланирована, в ней участвовали несколько человек, и у каждого из них была своя роль.