ООН отреагировала на сообщение о расстреле российских военнопленных

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировала обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по факту опубликованного видео с расстрелом российских военнопленных. Он заявил, что Организация призывает провести расследование всех сообщений о нарушении прав человека и привлечь к ответственности виновных, пишет РИА Новости.

Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности, — сказал представитель ООН.

Дарья Морозова накануне сообщила, что она в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста по факту публикации с убийством российских военнопленных. Речь идет о появившемся в интернете видеоролике, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных. Как позже выяснилось, это произошло в Макеевке в ЛНР.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала ОБСЕ осудить расстрел российских военнопленных. Она считает необходимым провести детальное расследование преступления украинских военных, с чем обратилась к представителям ОБСЕ, ООН и Совета Европы.