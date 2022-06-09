ООН отреагировала на приговор британцам в ДНР ООН призвала соблюдать Женевскую конценцию после смертного приговора бритнацам в ДНР

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В Организации Объединённых Наций (ООН) отреагировали на смертный приговор, вынесенный в ДНР гражданам Великобритании, принимавшим участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооружённый сил Украины. Представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против смертной казни. Его слова приводит РИА Новости.

ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине, — сказал Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что двое британцев Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Сааудан Брагим признаны виновными в наёмничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение. Адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину. У них есть месяц на обжалование приговора.

Легионеры были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.