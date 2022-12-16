ООН осудила атаку на главу «Русского дома» в ЦАР

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ООН осудила нападение на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС. Пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления.

Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Нас не просили каким-либо образом содействовать расследованию. Очевидно, что мы осуждаем подобные атаки, — сказал Дюжаррик.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Дмитрия Сытого. По сведениям РИА Новости посылка со взрывным устройством была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Ранее ему поступали угрозы убийства Сытого-младшего.

Военкор Семен Пегов сообщил, что теракт против главы «Русского дома» в ЦАР мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE). По его мнению, произошедшее демонстрирует «задел» Запада на дальнейший «террор в отношении официальных лиц Российской Федерации».