ООН осудила атаки БПЛА на Татарстан ООН после атаки на Татарстан призвала прекратить удары по гражданским объектам

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ООН выступает против атак беспилотников и призывает прекратить любые удары по гражданским объектам, заявил ТАСС представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал налеты БПЛА по инфраструктуре в Татарстане.

Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру, — подчеркнул Дюжаррик.

Утром 2 апреля стало известно об атаке дронов в Елабуге и Нижнекамске. Один БПЛА попал в общежитие «Алабуга Политеха». По последним официальным данным, пострадали 13 студентов, среди которых есть несовершеннолетние. Как рассказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, в городе беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но его обезвредила система радиоэлектронной борьбы. Обошлось без пострадавших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотника на НПЗ в Нижнекамске, заявил, что Киев продолжает террористическую активность. Он подчеркнул, что российские военнослужащие работают, чтобы исключить эту угрозу.

Позже генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев сообщил, что беспилотники, атаковавшие общежития в Елабуге в Татарстане, были оснащены оборудованием стран НАТО. Минобороны РФ эту информацию пока никак не прокомментировало.