ООН оценила потери мирового туризма из-за ситуации на Украине в $14 млрд

Потери мирового туризма из-за ситуации на Украине могут составить $14 млрд, сообщили во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). По её данным, на убытки в туриндустрии негативно влияют закрытие воздушного пространства Украины, а также российские санкции против европейских авиакомпаний, сообщается в пресс-релизе организации.

Как пояснили в ЮНВТО, из-за ограничений приходится менять маршруты между Европой и Восточной Азией, что приводит к увеличению затрат.

Закрытие украинского и российского воздушного пространства, а также запрет российских перевозчиков многими европейскими странами влияет на внутриевропейские путешествия. Это также приводит к [необходимости] изменения маршрутов на дальних рейсах между Европой и Восточной Азией, что приводит к более длительным полётам и более высоким затратам, — отмечается в документе.

По данным ЮНВТО, в 2020 году на долю России и Украины приходилось в совокупности 3% мировых расходов на международный туризм. Там также подчеркнули важность рынков обоих государств для соседних стран и для европейских курортных направлений.

В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили, что из-за прекращения обслуживания за рубежом российских карт Visa и Mastercard организованный туризм из РФ придётся на те страны, в которых развита система «всё включено» и где принимают к оплате карты «Мир». По мнению представителей организации, больше всего в новых условиях выиграет Турция, сочетающая оба этих параметра.