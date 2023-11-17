Суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность армян в Карабахе

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Жилой дом в городе Шуша

Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность армянского населения в Карабахе, заявила председатель инстанции Джоан Донохью. Она подчеркнула, что Баку не должен применять силу в отношении армян или запугивать их.

Суд заключает, что Азербайджан обязан обеспечить реализацию беспрепятственного и безопасного возвращения лиц в Карабах, которые покинули его во время событий после 19 ноября. Во-вторых, лица, после 19 сентября оставшиеся и до сих пор остающиеся в Карабахе, должны иметь возможность при желании уехать оттуда. В-третьих, обеспечить беспрепятственный и безопасный въезд или выезд лиц в Карабах, — заявила Донохью.

Суд также обязал Азербайджан не уничтожать документы, подтверждающие право жителей Карабаха на собственность. Баку должен уважать это право и зафиксировать его в своем законодательстве. Кроме того, Азербайджан обязан в восьминедельный срок представить отчет суду о проделанной работе.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна при условии, что в конфликт перестанут вмешиваться внешние силы. Речь идет, в частности, о западных державах, провоцирующих ухудшение обстановки в регионе, отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может подписать мирный договор с Баку на основе трех согласованных принципов. По его словам, один из них заключается в том, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что стране не нужна новая война с Арменией. По его словам, Баку удалось восстановить историческую справедливость и национальное достоинство в результате военной операции в Карабахе. Кроме того, Алиев подчеркнул, что азербайджанские военные полностью контролируют ситуацию на границе с Арменией.