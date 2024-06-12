ООН обвинила власти Израиля в военных преступлениях в Газе ООН: израильские власти несут ответственность за военные преступления в Газе

Фото: Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Израиля

Независимая международная следственная комиссия ООН возложила ответственность на власти Израиля за «целый ряд преступлений против человечности» в Газе, передает РИА Новости. В Организации установили, что палестинские вооруженные группировки также ответственны за военные преступления, совершенные на израильской территории.

Израильские власти несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ходе военных операций и нападений в Газе с 7 октября 2023 года. Комиссия также установила, что палестинские вооруженные группировки несут ответственность за военные преступления, совершенные в Израиле, — приводит агентство текст документа.

Члены комиссии ООН решили, что власти Израиля ответственны за преступления, связанные с голодом как методом ведения войны, умышленным убийством или убийством, преднамеренным нападением на гражданских лиц и гражданские объекты, насильственным перемещением, сексуального насилия, пыток и бесчеловечного или жестокого обращения, а также произвольного задержания и посягательства на личное достоинство. В Организации также сочли, что «огромное» количество жертв среди мирных жителей в Газе и разрушение гражданских объектов и инфраструктуры были неизбежным результатом стратегии, которую израильская сторона предприняла с намерением нанести максимальный ущерб.

Ранее руководство палестинского движения ХАМАС пообещало освободить россиян, которые остаются в заложниках на территории Газы. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов отметил, что радикалы пойдут на такой шаг при условии прекращения огня в анклаве.