ООН обвинила Израиль в нарушении прав человека в Газе СПЧ ООН призвал привлечь Израиль к ответственности из-за ситуации в Газе

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Совет ООН по правам человека призвал привлечь Израиль к ответственности за нарушения прав человека в секторе Газа, проголосовав за соответствующую резолюцию, следует из публикации СПЧ ООН в социальной сети Twitter (X). Проект одобрили 28 стран — членов совета. Против проголосовали шесть государств, среди которых оказались Соединенные Штаты и Германия, еще 13 участников совета воздержались.

Принят проект резолюции по ситуации с соблюдением прав человека на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также по обязательствам по привлечению к ответственности и обеспечению правосудия, — говорится в публикации.

Отмечается, что соответствующая резолюция была представлена Пакистаном. По словам постпреда этой страны при ООН в Женеве Билала Ахмада, проект призван дать ответ «на вопиющие нарушения прав человека» в секторе Газа, а его текст является результатом тщательных и прозрачных консультаций.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к Израилю на иврите, пообещав ответить на удар по посольству страны в столице Сирии Дамаске. Он подчеркнул, что заставит Тель-Авив раскаяться в совершенном преступлении.