ООН обеспокоилась разжигающими гомофобию заявлениями из-за оспы обезьян

Фото Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Объединённая программа ООН по проблемам ВИЧ выразила обеспокоенность публичными заявлениями из-за оспы обезьян, разжигающими гомофобию и расизм. В распространённом в Женеве заявлении организация призвала избегать стигматизации «определённых групп людей», пишет ТАСС.

ЮНЭЙДС выражает обеспокоенность в связи с тем, что в некоторых публичных сообщениях и комментариях об оспе обезьян был использован язык и изображения, в частности изображения ЛГБТИ и африканцев, которые усиливают гомофобные и расистские стереотипы и усугубляют стигматизацию, — приводит агентство выдержку из заявления.

Организаторы отмечают, что уроки борьбы со СПИДом говорят о том, что «стигматизация и обвинения определённых групп людей могут быстро подорвать реагирование на вспышку заболевания».

Ранее сообщалось, что Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян, сообщили в пресс-службе правительства страны. Карантин будет длиться 21 день.