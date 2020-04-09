ООН обеспокоена нарушением прав человека из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/46e1dee6-7a5b-11ea-87e1-fa163e074e61_660.jpg Мишель Бачелет Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила на неформальном брифинге для членов Совета организации по правам человека. Она выразила беспокойство в связи с принятием в некоторых государствах чрезвычайных полномочий властей.

По её словам, иногда такие меры не имеют ограничений и не подлежат пересмотру, передаёт ТАСС.

В ряде случаев эпидемия используется для оправдания репрессивных перемен в обычном законодательстве, — подчеркнула она.

Кроме того, власти некоторых стран ограничивают свободу СМИ и выражения мнений через борьбу с дезинформацией, определение которой сформулировано туманно. Ей поступают сообщения о наказаниях для журналистов за репортажи о недостатке медицинских масок, выговорах врачам за заявления об отсутствии средств защиты, а также об арестах людей за посты в социальных сетях.

Транспарентность имеет первостепенное значение и может спасать жизни в условиях кризиса в здравоохранении, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейковой информации. Причиной стало появление данных о создании коронавируса в российской лаборатории «Вектор» на видеозаписи, опубликованной в Twitter.

Автор ролика рассказал, что опубликовал шутку, высмеивающую теории заговоров. По его словам, всем должно быть понятно из ролика, что он юмористический.