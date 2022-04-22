ООН не нашла признаков геноцида в ходе спецоперации на Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не располагает данными, подтверждающими совершение геноцида в ходе спецоперации на Украине, заявила официальный представитель управления Равина Шамдасани. Ранее о возможности геноцида на Украине сообщил президент США Джо Байден.

У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида, — сказала Шамдасани.

Она также призвала все стороны соблюдать международное законодательство, регулирующее доставку гуманитарной помощи.

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он отметил, что оценку происходящему должны давать юристы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заявление президента о геноциде не способно повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Вашингтона по урегулированию кризиса. По её словам, американская администрация всегда будет поддерживать украинские власти в переговорных усилиях.

Американская разведка также сообщила, что не может подтвердить слова президента США, так как не наблюдает характерного для геноцида уничтожения этнической группы или нации. О том, что происходящее нельзя считать геноцидом, заявил и госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, уточнивший, что в данном случае имеет место неправомерное употребление термина.