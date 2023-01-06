ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Сотрудники ООН на Украине сообщают, что масштабные боевые действия во время объявленного Россией рождественского прекращения огня на Украине не ведутся, заявил 6 января в ходе брифинга представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. Однако он указал, что всемирная организация не ведет наблюдения за всей линией фронта, передает ТАСС.

Наши коллеги на месте говорят, что они не видели сообщений об интенсивных или масштабных боевых действиях. Это то, что они сказали нам. <...> Это при том, что мы не ведем мониторинг всей линии фронта, — отметил Дюжаррик.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим начал действовать в 12:00 6 января и продлится до конца 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.

Днем 6 января представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что вопреки объявленному Россией режиму прекращения огня, украинская армия продолжила артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск.