Генсек ООН: не берёмся судить, происходит ли на Украине геноцид

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что во Всемирной организации не берутся судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку такого рода заключения являются прерогативой соответствующих юридических структур. Он выразил обеспокоенность в связи с нарушением прав человека в стране, передаёт РИА Новости.

Понятие «геноцид» чётко определяется международным правом​​​. Но мы оставляем определение того, является ли ситуация геноцидом или нет, юридическим органам, — заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что Всемирная организация обратилась к России с рядом гуманитарных инициатив по Украине. В настоящее время дипломаты ждут ответа от Москвы, добавил Гутерриш.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, назвавшего события на Украине геноцидом. По его словам, такие заявления являются попытками извратить ситуацию.

О «геноциде» на Украине Байден заявил в эфире телеканала CNN. По мнению американского лидера, президент России Владимир Путин «пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем». При этом глава Белого дома сделал оговорку, что решать, соответствует ли ситуация на Украине термину «геноцид», должны всё же юристы.

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов ранее заявил, что денацификация Украины будет включать в себя два основных этапа, первоочередной связан с денацификацией власти. По его словам, руководство Украины было создано Западом и используется им как инструмент для насаждения украинскому обществу нацисткой идеологии.

Второй этап, по мнению политика, заключается в денацификации образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, «отравленных нацистской идеологией». Мурадов отметил, что, в отличие от первого этапа, второй займёт несколько лет.