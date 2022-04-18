ООН предложила России и Украине провести встречу

ООН может организовать встречу России с Украиной для решения гуманитарных вопросов, заявил на брифинге заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, стороны могли бы обсудить проблемы безопасности гуманитарных коридоров, приоритетов и даже перемирия, пишет ТАСС.

Я предложил обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители РФ и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов, — сказал Гриффитс.

Он добавил, что на этой неделе отправится на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине пройдёт во вторник, 19 апреля. Во всемирной организации привели данные, согласно которым, с 24 февраля на Украине погибли 1982 мирных жителя, 2651 был ранен. При этом в ООН считают, что фактические цифры гораздо выше.