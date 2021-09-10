ООН констатировала осложнение политической ситуации в Афганистане

Управление ООН по правам человека сегодня заявило, что внутриполитическая ситуация в Афганистане продолжает осложняться. Движение «Талибан» (организация запрещена в России) применяет оружие против протестов и не намерено вести мирный диалог с недовольными. Об этом сообщает Al-Arabyia.

Протесты, часто возглавляемые женщинами, талибы разгоняют, не особо стесняясь в методах. Представитель управления Организации объединённых наций по правам человека Равина Шамдасани рассказала, что по меньшей мере четыре человека уже погибли от пуль боевиков, которые разгоняли демонстрации стрельбой. Она также подчеркнула тот факт, что в домах, участвовавших в митингах проходят обыски.

Вам повезло, что вы не были обезглавлены, — рассказал один журналист о том, что ему сказали боевики во время обыска.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» расстреляли исполнителя народной музыки Афганистана Фавада Андараби. По свидетельствам очевидцев, когда в провинцию Баглан вошли боевики, террористы направились в дом музыканта и затем увели его, после чего расстреляли. Данное злодеяние связывают с профессиональной деятельностью певца.