https://static.news.ru/photo/7010f348-56a6-11ea-a5ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Octavio Jones/ZUMAPRESS.com

Невозможность удовлетворить базовые пищевые потребности — актуальная проблема для 9,3 млн человек из 31,98 млн, проживающих в Боливарианской республике, следует из проведённого ООН исследования.

Возможность людей качественно и разнообразно питаться разнится в зависимости от штата, но даже в благополучных регионах еды не хватает каждому пятому жителю, передаёт Associated Press.

При этом основу рациона венесуэльцев составляют бобовые и клубневые растения. Как следует из исследования, 74% жителей страны разработали для себя стратегию питания, позволяющую сократить разнообразие и снизить качество потребляемой пищи. Так, около 60% едят меньшими порциями, 33% берут еду в качестве оплаты труда, ещё 20% приходилось распродавать своё имущество, чтобы поесть. 70% опрошенных пояснили, что найти еду в продаже нетрудно, но она стоит слишком дорого.В исследовании приняли участие более 8000 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, минимальная зарплата, которую получают несколько миллионов венесуэльцев, может покрыть только 1% от суммы продуктов для семьи на месяц. При зарплате в $3,4 (250 тыс. боливаров) потребительская корзина стоит $328 (24,14 млн боливаров).