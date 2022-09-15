ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали внесение детей Донбасса на сайт «Миротворец» Полянский: ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали внесение детей Донбасса в базу данных «Миротворца»

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Организация объединенных наций (ООН) и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) никак не отреагировали на сообщение российской миссии о включении детей Донбасса в списки сайта «Миротворец». Дипломат добавил, что ЮНИСЕФ уклоняется от ответственности по политическим мотивам из-за отсутствия реакции на преступления Киева. Представитель России отметил, что простого осуждения было бы достаточно и важно, пишет URA.RU.

Наши письма не вызвали никакой реакции или даже эмоций от главы ООН Антониу Гутерриша и его офиса, а также от ЮНИСЕФ во главе с исполнительным директором Кэтрин Рассел, — рассказал Полянский.

По его словам, никто не ждет от международной организации судебного иска о закрытии этого сайта.

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс ранее назвал чушью его внесение в базу украинского сайта «Миротворец». По словам музыканта, подобные действия нельзя воспринимать всерьез. Сама работа интернет-площадки, где публикуются личные данные людей, которых администраторы считают врагами страны, по его мнению, является «пустой тратой сил пропагандистов».

В базе данных «Миротворца» указано, что Уотерс обвиняется в антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность страны и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией». Музыкант осуждающе отзывался о Киеве на фоне украинского кризиса и критиковал власти США за вмешательство в дела другого государства.