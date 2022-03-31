ООН доставила в Сумы гуманитарный груз, включая медикаменты

ООН доставила гуманитарный груз в северо-восточный украинский город Сумы, сообщили в офисе координатора ООН по гуманитарным вопросам на Украине, сообщает ТАСС. Отмечается, что в этот груз входят медикаменты, продукты питания, санитарные наборы и товары первой необходимости.

Сегодня ООН и гуманитарные партнеры доставили материальную помощь для тысяч людей в город Сумы <...>. Мы смогли привезти медикаменты, продукты, санитарные наборы и предметы первой необходимости, — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы России сообщили об открытии с 10:00 31 марта дополнительного гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье. Он предложил провести эвакуацию с участием представителей ООН и Красного Креста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что при создании гуманитарных коридоров на Украине следует оказать давление на киевские власти и националистов, которые прикрываются людьми как живым щитом.