ООН добилась отмены некоторых санкций против России ООН сообщила, что помогла ввести исключения из санкций против продуктов и удобрений из России

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Руководство Организации Объединенных Наций добилось от Соединенных Штатов, Великобритании и стран Евросоюза исключений из санкций против продуктов питания и сельскохозяйственных удобрений из России, говорится в пресс-релизе Совместного координационного центра (СКЦ), который проводит работу в рамках зерновой сделки. Авторы публикации подчеркнули, что пошли на это ради глобальной продовольственной безопасности.

ООН предприняла значительные усилия по привлечению соответствующих органов власти, в том числе Европейского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов (...) к реализации существующих исключений в отношении продовольствия и удобрений в рамках санкций, которые могут облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, — говорится в сообщении СКЦ.

Авторы отмечают, что руководство ООН работало над созданием правовых и политических рамок с целью облегчения выхода на мировые рынки российских производителей продовольствия. В организации заявили о намерении и дальше продолжать работу над отменой ограничений.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. При этом он допустил возможность дополнительных консультаций по данной теме в ООН.

В середине мая российское внешнеполитическое ведомство опубликовало список требований, без выполнения которых продление зерновой сделки будет невозможным. В частности, РФ требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.