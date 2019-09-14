https://static.news.ru/photo/2ef9dd98-d71c-11e9-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии осложняют и без того хрупкую ситуацию в регионе.

Глубоко обеспокоены атаками беспилотников на два крупных нефтяных предприятия Саудовской Аравии, ответственность за которые взяло на себя «Ансар Аллах», — цитирует ТАСС заявление специального посланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

Он призвал стороны избегать военной эскалации, которая угрожает безопасности, а также осложняет и без того хрупкую ситуацию в регионе.

Ранее News.ru писал, что хуситы не первый раз атакуют нефтяные объекты королевства. В августе 2019 года группировка «Ансар Аллах» нанесла удар с помощью беспилотников по месторождению нефти Шейба.

В Йемене с августа 2014 года идёт вооружённое противостояние между силами президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-шиитами. С марта 2015-го в военные действия на стороне Хади вступил ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы наносят удары по территории соседнего государства.