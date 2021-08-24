OnlyFans обошёл запрет на публикацию порноматериалов

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Популярная онлайн-платформа OnlyFans, которая должна была начать блокировать порнографические материалы, смогла этого не делать. Об этом сообщил американский еженедельник Variety.

В OnlyFans рассказали , что добились новых соглашений с банками, которые позволяют не удалять откровенные материалы.

В этом году ожидается, что доход компании в 2021 году составит четыре миллиарда долларов. Многие авторы популярных видеоблогов отмечали, что ужесточение контроля — это шаг в обратную сторону для людей, которые работают в секс-индустрии.

В апреле рэп-исполнительница Bhad Bhabie из США за шесть часов сумела заработать миллион долларов на своих «обнажённых» фотографиях, используя площадку OnlyFans.

До этого сообщалось, что онлайн-платформа начнёт блокировать порнографические материалы с октября.

Ранее Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре запретил секс-просветительский паблик художницы Юлии Цветковой, посвящённый снятию стигмы с женской физиологии. В рисунках женских половых органов обнаружили порнографию.