Онлайн-словарь Merriam-Webster назвал главное слово 2022 года Онлайн-словарь Merriam-Webster назвал «газлайтинг» главным словом 2022 года

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Слово «газлайтинг» стало словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. В 2022 году поисковые запросы о газлайтинге выросли на 1740%, что говорит о высоком интересе к этому понятию в течение последнего времени.

Согласно определению словаря, газлайтинг представляет собой психологическое манипулирование человеком, которое заставляет сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и обычно приводит к помешательству, потере уверенности и чувства собственного достоинства. Под газлайтингом также подразумевается действие или практика грубого введения кого-либо в заблуждение для личной выгоды.

Термин «газлайтинг» (от англ. «газовый свет») произошел от названия пьесы 1938 года и ее последующих экранизаций. По сюжету муж молодой женщины гасит и зажигает газовое освещение в доме, убеждая при этом супругу, что ничего не происходит.

В 2021 году онлайн-словарь назвал главным словом года существительное «вакцина»: сообщалось, что количество запросов по этому термину за два года выросло на 1048%. По мнению пользователей, слово «вакцина» означает гораздо больше, чем просто лекарство. Для многих оно символизировало возможное возвращение к жизни, которая была до пандемии.