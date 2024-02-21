Онищенко не исключил применения США оспы в качестве биооружия Онищенко: США могут включить оспу в военно-биологические программы

Фото: Carlos LujÃ°N/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коллекция вирусов оспы, которой располагают США, может стать составной частью наступательных военно-биологических программ этой страны, заявил в беседе с НСН эпидемиолог, академик РАН, заслуженный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, отмена вакцинации в 1980-х годах привела к тому, что сегодня более 90% человечества не имеет защиты от вируса натуральной оспы.

Мы высказываем озабоченность по поводу американцев, что у них имеются наступательные военно-биологические программы. <...> Вирус натуральной человеческой оспы стоит первым номером в списке агентов биологического оружия. И при этом мы знаем, что у Вашингтона есть наступательная программа, — подчеркнул эпидемиолог.

Он напомнил, что вакцинация от оспы имела впечатляющий результат, особенно в послевоенные годы. В 1977 году на планете был зарегистрирован последний больной натуральной оспой, а в 1980-х годах было остановлено не только производство вакцин, но и вакцинация. Официальные коллекции оспы были сохранены в СССР и в США. После распада Советского Союза было принято решение вывезти коллекцию в Новосибирск, рассказал Онищенко.

Ранее в США был зафиксирован первый случай смерти от вируса Alaskapox. Предполагается, что пациент мог заразиться от домашней кошки, которая регулярно царапала его после охоты на мелких млекопитающих. В Роспотребнадзоре отметили, что риски завоза и заболевания «аляскинской оспой» на территории России исключены.