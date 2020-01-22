Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что китайские власти преуменьшают риски распространения преодолевшего межвидовой барьер коронавируса нового типа.
По мнению парламентария, данный тип вируса существовал и раньше, по всей видимости — у рукокрылых (например, летучих мышей), а позже передался человеку. Как говорит Онищенко, раньше считалось, что болезнь появляется от употребления в пищу морепродуктов, но теперь от этой версии отказались,
Также депутат считает, что так как Си Цзиньпин недавно дал поручение руководителям регионов КНР заняться этой проблемой, китайские власти намеренно недоговаривают людям о её масштабах.
Как писал NEWS.ru ранее, из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти Китая ввели временный запрет для жителей Ухани на выезд из города, который вступит в силу с утра 23 января. По информации центрального телевидения Китая, будет приостановлена работа городских аэропортов и вокзалов, а также общественного транспорта.
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