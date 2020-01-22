https://static.news.ru/photo/6cbdbeb2-3d5e-11ea-acca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что китайские власти преуменьшают риски распространения преодолевшего межвидовой барьер коронавируса нового типа.

По мнению парламентария, данный тип вируса существовал и раньше, по всей видимости — у рукокрылых (например, летучих мышей), а позже передался человеку. Как говорит Онищенко, раньше считалось, что болезнь появляется от употребления в пищу морепродуктов, но теперь от этой версии отказались, передаёт РЕН ТВ.

Также депутат считает, что так как Си Цзиньпин недавно дал поручение руководителям регионов КНР заняться этой проблемой, китайские власти намеренно недоговаривают людям о её масштабах.

Как писал NEWS.ru ранее, из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти Китая ввели временный запрет для жителей Ухани на выезд из города, который вступит в силу с утра 23 января. По информации центрального телевидения Китая, будет приостановлена работа городских аэропортов и вокзалов, а также общественного транспорта.