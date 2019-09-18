https://static.news.ru/photo/fe739c8e-8803-11e9-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж поделился планами по возвращению Крыма в состав страны.

Согласно его стратегии, жители полуострова будут сами проситься принять их обратно, когда Украина станет мощной державой благодаря поддержке Запада.

Чиновник также предложил создать в Крыму зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг».

При этом действующего главу полуострова Сергея Аксёнова, по мнению Маломужа, необходимо как можно скорее снять с занимаемой должности, а после провести «свободные выборы».

Бывший разведчик также призвал Киев не «гнобить крымчан», а предоставить «окно возможностей», с помощью которого полуостров будет контролироваться «и экономически, и информационно».

Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации, — пояснил идею порталу «ПолитНавигатор» Маломуж.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.

Ранее News.ru писал о том, что российский сенатор Алексей Пушков напомнил киевским властям о том, что Крым — это не Украина. Так он отреагировал на инцидент, произошедший на конференции по свободе СМИ в Варшаве, когда украинская делегация потребовала лишить слова журналистку из Крыма, но получила отпор.