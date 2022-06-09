«Они пожалеют об этом»: Путин об ушедших из России компаниях Путин заявил, что ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Временно закрытый магазин Tissot на ул. Тверская в центре Москвы

Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями и учёными. По его словам, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не способных принимать суверенные решения.

В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями, — заявил Путин.

Также Путин отметил, что в России не должно быть подрывающих отечественное производство льгот для иностранных компаний.

Ранее сообщалось, что Siemens покинет российский рынок из-за событий на Украине. Концерн уже начал процедуру прекращения производственной и операционной деятельности. Глава компании Роланд Буш добавил, что компания намерена оказывать гуманитарную помощь коллегам и народу Украины, а также поддерживает международное сообщество в призыве к миру.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сотрудники ушедших из России иностранных компаний не останутся без работы, так как власти разработали план возможной замены этих концернов другими игроками рынка. Также он попросил руководителей иностранных компаний поторопиться с принятием решений о продолжении их работы в России.