«Они могли подкинуть все»: Трамп о действиях ФБР в ходе обыска Трамп заявил, что агенты ФБР могли подкинуть улики при обыске в его поместье

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР могло подкинуть улики во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго, сообщает телеканал Fox News. По словам политика, во время обыска сотрудники спецслужб запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними.

Они могли взять все, что хотели, они могли внести все, что хотели. Моих людей попросили ждать снаружи. Они могли подбросить что угодно, — заключил Трамп.

При этом бывший глава государства снова подчеркнул, что готов сотрудничать с ФБР, поскольку сторонам «необходимо снизить градус напряжения». По словам Трампа, его представители обратились в Минюст США и предложили помощь в расследовании, однако ответа пока не получили.

Ранее сообщалось, что в обыске участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, по их мнению, взял с собой из Белого дома. Сам Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году. Экс-президент сообщил, что его дом был «в осаде, разгромлен и оккупирован». Он добавил, что согласился передать некоторые записи в архивы, подчеркнув, что это «рядовой и рутинный процесс». По мнению республиканца, президент США Джо Байден был в курсе обыска.

Агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в доме Трампа. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений. Агенты забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями.