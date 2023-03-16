«Они целовали мою задницу»: Трамп рассекретит переписку со знаменитостями Скандальный экс-президент США анонсировал выход новой книги. В нее войдут личные письма от Елизаветы II, Хиллари Клинтон и Ким Чен Ына

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Экс-президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, анонсировал выход новой книги. Как сообщает The Guardian, в нее войдут письма, которые писали американскому политику другие знаменитости — от ныне покойной британской королевы Елизаветы II до лидера КНДР Ким Чен Ына. О своих респондентах он отозвался не очень-то вежливо. «Каждый из них целовал мою задницу», — заявил Трамп. Впрочем, скандальный республиканец никогда не церемонился со своими коллегами. Подробнее об этом — в обзоре NEWS.ru.

Что за книга «Письма Трампу»

Первым о новой книге Трампа написал крайне правый портал Breitbart News. По данным издания, в будущий бестселлер «Письма Трампу» (Letters to Trump) войдут послания политику от 150 известных людей — мировых лидеров, общественных деятелей, актеров, спортсменов. Среди них — покойные Елизавета II и принцесса Диана, короли поп-музыки Майкл Джексон и вестернов Клинт Иствуд, легендарный баскетболист Шакил О’Нил и телеведущая Опра Уинфри, бывшие президенты США Ричард Никсон, Рональд Рейган, оба Джорджа Буша (старший и младший), Билл Клинтон и Барак Обама, а также председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Переписка была личной и не предназначалась для посторонних глаз, но Трампа это не смущает. «Я думаю, что они (читатели. — NEWS.ru) увидят очень увлекательную жизнь. Я знал их всех — и каждый из них целовал мою задницу. Но теперь ее целует только половина», — заявил Трамп в телефонном разговоре Breitbart News.

При этом Трамп имел в виду вовсе не то, что некоторые из респондентов уже умерли. Речь идет о том, что многие знаменитости отвернулись от него, стоило республиканцу выдвинуться в президенты США. Об этом изданию рассказал его сын Дональд Трамп — младший: «Эти письма покажут вам двуличие этих людей. Вы узнаете, что они на самом деле чувствовали по отношению к моему отцу и насколько фальшиво их новоприобретенное презрение».

Фото: I-Images/Global Look Press Дональд Трамп испытывал чувство пиетета перед Елизаветой II

Говорил гадости в лицо Меркель и Мэй

Дональд Трамп известен и более скандальными заявлениями в адрес своих коллег. В 2020 году телеканал CNN сообщил о том, что президент США оскорблял многих мировых лидеров, причем не за глаза, а в личных разговорах. Журналисты получили доступ к содержанию сотен засекреченных телефонных бесед Трампа с главами иностранных государств. Особенно доставалось двум женщинам — премьеру Британии Терезе Мэй и канцлеру Германии Ангеле Меркель, которых хозяин Белого дома якобы «постоянно оскорблял и унижал».

«Меркель он говорил, что она „глупая“ (stupid), а Терезу называл слабой и бесхребетной, — утверждал один из источников CNN. — Он верил, что может запугать любого иностранного лидера, чтобы те спасовали перед его волей». Тон Трампа порой казался «почти садистским».

Впрочем, другой европейский чиновник, бывший свидетелем этих разговоров, уточнил в разговоре с The Guardian, что Трамп «все же никогда не называл Ангелу Меркель дурой». Однако мог в лицо сказать обеим женщинам, что считает их «лузерами».

«Трамп может быть грубым и агрессивным, когда думает, что ему это сойдет с рук без каких-либо последствий, — отметил собеседник телеканала. — Когда он чувствует, что человек от него чего-то хочет, то возникает уязвимость. Макрон всегда звонил сам с разными просьбами и подвергался словесной порке». А вот к Ее Величеству Елизавете II президент США все же «испытывал невероятное почтение и даже подобострастие». А также был предельно корректен с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Биньямином Нетаньяху.

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press Как утверждает CNN, Дональд Трамп позволял себе оскорбительные высказывания в телефонных разговорах с Ангелой Меркель

Имидж главного сексиста Америки

Дональд Трамп порой позволял себе шутки, в том числе оскорбительные, в отношении женщин — не обязательно политиков. Один из самых громких скандалов связан с венесуэльской моделью Алисией Мачадо, победившей в 1996 году в конкурсе «Мисс Веселенная». Дело в том, что Трампу (который был еще далек от президентства, но уже превратился в манхэттенского миллиардера) тогда принадлежали права на половину проекта.

После того как Алисия набрала вес, Трамп публично назвал ее «мисс свинкой» (miss piggy) и «машиной для еды» (an eating machine). В 1997 году он посадил недавно коронованную красавицу на строгую диету и заставил заняться фитнесом. Под камеры репортеров Трамп лично приехал с девушкой в один из тренажерных залов Нью-Йорка, заставив Алисию у всех на глазах прыгать через скакалку. Девушка вымученно улыбалась, но позже призналась, что чувствовала себя «мышью в западне».

Уже в 2000-х, когда в Америку пришла эра бодипозитива, а сексизм стал общественно порицаем, выходка Трампа аукнулась ему во время предвыборных дебатов. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году припомнила Трампу недопустимое поведение, а Мачадо к тому времени успела получить американское гражданство — специально для того, чтобы, по ее словам, проголосовать против своего обидчика.

Извинялся поневоле

Дональд Трамп был способен признавать ошибки — под влиянием политических обстоятельств. Именно в 2016 году, в разгар предвыборной кампании, кандидат в президенты от Республиканской партии публично извинился за некоторые оскорбительные высказывания в адрес женщин. Правда, речь шла о прегрешениях десятилетней давности. Утечки о них весьма своевременно попали в The Washington Post.

Издание опубликовало видеозапись, датированную еще 2005 годом. Там Трамп разговаривает с популярным американским ведущим Билли Бушем на съемочной площадке сериала, где миллиардер играл эпизодическую роль. На видео слышно, как мужчины обсуждают некую замужнюю женщину и намекают на ее доступность. «Когда ты звезда, они тебе это позволяют. Ты можешь делать что хочешь», — говорил Трамп, сопровождая разговор нецензурными словечками. К счастью, из этой беседы непонятно, о ком идет речь.

«Это был частный разговор, который произошел много лет назад. Я приношу извинения, если кого-то оскорбил», — объявил Трамп. При этом он продолжал настаивать, что в этой беседе не было ничего криминального. Он сравнил ее с «шутливой болтовней в мужской раздевалке».

«Билл Клинтон говорил мне вещи и похуже, когда мы играли в гольф», — пошутил тогда Трамп.