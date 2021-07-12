Он неадекватен: в Совфеде оценили призыв Зеленского о «Северном потоке — 2»

Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского увязать «Северный поток — 2» с «нормандским форматом» говорит о его неадекватности. Об этом сообщает РИА Новости.

Так называемый «нормандский формат» переговоров касается ситуации в Донбассе, в нём с 2014 года участвуют лидеры Украины, России, Германии и Франции.

Зеленский 12 июля на брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в таком формате следует обсуждать вопрос строительства «Северного потока — 2». Своё предложение украинский лидер объяснил тем, что трубопровод, как он считает, несёт угрозу безопасности Украины.

Мне кажется, что у Зеленского с головой не всё в порядке. При чём тут коммерческий проект России с Германией и «нормандский формат»? Что теперь, надо обсуждать в «нормандском формате» всё подряд, всё, что происходит в мире? — задался вопросом сенатор.

Он считает, что после подобных заявлений Берлин откажется иметь дело с Киевом.

Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен, — подчеркнул Джабаров.

Ранее стало известно, что после запуска «Северного потока — 2» Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским. По её словам, вопрос транзита газа через Украину затронут на переговорах «нормандской четвёрки».