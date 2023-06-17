«Он не ошибается»: французов восхитили слова Путина о Зеленском и евреях Читателей Le Figaro впечатлили слова Путина о Зеленском, позорящем еврейский народ

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читатели французской газеты Le Figaro выразили поддержку президенту России Владимиру Путину, рассказавшему на ПМЭФ, что его друзья-евреи называют украинского лидера Владимира Зеленского позором еврейского народа. В комментариях Путина похвалили за то, что он нашел в себе мужество сказать правду, передает РИА Новости.

Он не ошибается, — признал один из читателей.

Другой пользователь выразил мнение, что Путин сделал все для сближения с Западом, но эти усилия оказались напрасными.

Полный провал для большой Европы, — констатировал читатель.

Еще один комментатор предположил, что российский лидер высказал вслух то, о чем думают еврейские общины по всему миру.

Голос мудрости, — заключил другой.

16 июня в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума президент России рассказал, что еще с детства дружит с многими евреями, которые утверждают, что Зеленский позорит их народ. Кроме того, по словам Путина, своими действиями его украинский коллега покрывает неонацистов.

В мае 2022 года в канцелярии тогдашнего премьера Израиля Нафтали Беннета заявили, что Путин извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Беннет принял извинения и поблагодарил российского лидера за прояснение ситуации.