«Омикрон» может угрожать проведению Олимпиады в Китае

Появление «омикрона» на территории Китая может серьёзным образом усложнить проведение зимней Олимпиады-2022 в Пекине в феврале этого года, передаёт «Коммерсант». Новый штамм коронавируса мог попасть в страну через дипломатическую почту. Теперь из-за ухудшения эпидемиологической обстановки под вопросом может оказаться приезд на открытие Олимпиады президента РФ Владимира Путина.

Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по санитарной безопасности, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнёрами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки,— даст Бог, все пойдёт по плану, по крайней мере мы готовимся, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Для противодействия коронавирусу с 22 января в КНР вводится специальный пропускной режим для тех, кто планирует посетить Пекин. Теперь кроме сертификата о прививке также необходимо будет предоставить два отрицательных ПЦР-теста, за 72 и за 48 часов до даты въезда в Китай. Новое правило будет действовать до конца марта.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Глобальный совет имамов также запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров. Заявление, в частности, подписал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. По мнению имамов, китайское правительство продолжает нарушать права мусульман.

Президент России заявил, что решение дипломатов США и ряда их союзников бойкотировать зимнюю Олимпиаду является ошибочным и неприемлемым. По словам главы государства, Россия всегда была против политизации спорта.