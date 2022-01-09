Омбудсмен заявила о гибели трёх детей во время беспорядков в Казахстане

Уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин заявила о гибели трёх детей во время беспорядков в республике. В результате протестов погибли два подростка и малолетний ребёнок. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырёхлетней девочки, — говорится в сообщении телеканала.

7 января второй ребёнок стал жертвой стрельбы в Алма-Ате. Погибла четырёхлетняя девочка — она находилась в авто, которое обстреляли. В тот же день в ходе беспорядков в Алма-Ате застрелили 11-летнего мальчика. Он вместе с родителями гулял по центру города, когда в него попала пуля. Кроме того, тяжёлые огнестрельные ранения получил 15-летний подросток, ехавший с отцом на машине.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.