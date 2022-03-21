Омбудсмен Москалькова назвала русофобию неохолокостом

В настоящее время в мире наблюдается беспрецедентное ущемление прав русских людей по национальному признаку. Это явления достигло таких масштабов, что его можно назвать неохолокостом, написала в своём Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что дискриминации подвергаются деятели культуры, спортсмены, студенты, русским людям за рубежом отказывают в медицинской помощи, запрещают посещать рестораны

Масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом: когда всё направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, традиции, человека самого как такового, — заявила омбудсмен.

Москалькова добавила, что несмотря на политизацию правозащитной повестки позицию Москвы по вопросам русофобии поддерживают в ООН, Германии, Турции, Сербии и призывают прекратить её.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак высказал предположение. что проблемы с русофобией могут исчезнуть с прекращением боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что на этом сосредоточено внимание всемирной организации.